В Витебские больницы передано 11 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

В Витебскую область направлено 11 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Экспресс-тесты могут определять наличие в крови антител вируса СOVID-19. Всего в больницы Беларуси направлено около 100 тысяч таких тестов. Груз прибыл из Китая.

Как сообщалось, экспресс-тесты приобретены за счет пожертвований белорусских граждан и организаций.

На первом этапе тесты распределят по медицинским учреждениям. Здесь они будут использоваться врачами для определения диагноза пациентам, находящимся на стационарном лечении.

В Беларуси уже начали делать платные экспресс-тесты на коронавирус.