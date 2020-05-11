В Новополоцке 144 случая COVID-19, умерло 2 пациента

144 случая COVID-19 зарегистрировано в Новополоцке по состоянию на утро 11 мая. Об этом сообщил заместитель председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета Андрей Одиночкин.

В прошлый понедельник, 4 мая, сообщалось о 83 заболевших COVID-19 за всё время эпидемии в регионе. Таким образом, более 60 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Новополоцке одну за неделю.

38 жителей Новополоцка проходят лечение в стационарных условиях в Новополоцкой райбольнице. 37 человек, у которых болезнь протекает в легкой форме либо без симптомов, наблюдаются амбулаторно, сообщил зампредседателя горисполкома в эфире телеканала «Звязда».

Сообщается, что 61 человек выздоровел, однако 8 пациентов умерли.

Напомним, что в Новополоцке при больнице открыта лаборатория, в которой делаются тесты на COVID-19. На утро 11 мая специалистами проведено 542 теста. При этом количество тестов с положительным результатам не сообщается.

Следует отметить, что недавно произошла замена главного врача Новополоцкой ЦГБ. Резкий рост заболеваемости совпал с приходом нового руководителя. Возможно, это стечение обстоятельств. Однако судя по тому, что ранее сообщалось о большом количестве зараженных COVID-19 медиков, можно предположить, что данные о количестве пациентов занижались при прошлом руководителе. Ведь если внимательно присмотреться к официальным данным, то получается, странная картина.

По состоянию на восемь часов утра 23 апреля в инфекционном отделении Новополоцкой ЦГБ на лечении находился 21 пациент с коронавирусом. На 24 апреля на стационарном лечении в городской больнице находилось 28 пациентов. Среди заболевших коронавирусной инфекцией в Новополоцке были и 13 медработников. Получается, что согласно официальным данным, почти половину пациентов с COVID-19 составляли медработники. Но насколько это вероятно? И что теперь с ними? Официально больше не сообщается о заболевших медработниках: они не выздоровели, не умерли, не продолжают болеть. Есть ли новые заболевшие медработники также не сообщается.

Уже 29 апреля в больнице Новополоцка было 48 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как видим, рост продолжается, даже официально цифры растут. В некоторых районах либо публикуют данные без изменений, либо просто перестали сообщать о заболевших. Так, в Орше местный центр гигиены и эпидемиологии с 24 апреля не сообщает данные о заболевших COVID-19.