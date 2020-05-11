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100 тысяч экспресс-тестов доставлены в больницы Беларуси

Витебск
Опубликовано

Экспресс-тесты, которые прибыли в Беларусь в субботу уже отгружены для передачи учреждениям здравоохранения областей. Так, первые экспресс-тесты уже доставлены в Брестскую и Гомельскую области, сегодня последние коробки будут переданы в Гродно. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

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100 тысяч экспресс-тестов доставлены в больницы Беларуси

Распределены экспресс-тесты в следующем порядке: г.Минск — 20 тыс. штук, Витебская и Брестская области — по 11 тыс. штук, Гомельская, Гродненская, Могилёвская области — по 10 тыс. штук. Кроме того, учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава переданы 10 тыс. штук.

100 тысяч экспресс-тестов доставлены в больницы Беларуси

Напомним, что поздно вечером в субботу в Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19. Это экспресс-тесты из Китая для определения антител в крови на вирус СOVID-19. Они приобретены за счет средств белорусских граждан, которые были направлены на благотворительный счет Минздрава. На первом этапе тесты распределят по медицинским учреждениям. Здесь они будут использоваться врачами для определения диагноза пациентам, находящимся на стационарном лечении.

На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки, после чего в стране будет предоставлена возможность проходить тестирование всем желающим.

Экспресс-тесты показывают наличие антител. В период разгара клинических симптомов они выявляют наличие иммуноглобулинов М, свидетельствующих об активном инфекционном процессе. Если человек переболел некоторое время назад, у него появляются иммуноглобулины G. При наличии подозрений, связанных с перенесенным в легкой форме заболеванием, можно будет пройти тестирование, чтобы подтвердить их или опровергнуть.

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