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Уголовное дело возбудили на инспектора за штраф, выписанный председателю колхоза

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Прокуратура Сенненского района проверила обоснованность и законность привлечения руководителей сельскохозяйственных организаций и юридических лиц Сенненского района к административной ответственности за нарушение нанимателем или его уполномоченным должностным лицом порядка и сроков выплаты заработной платы по ч.1 ст.9.19 КоАП. Об этом сообщили в службе информации
прокуратуры Витебской области.

В ходе проверки прокуратура установила нарушения при ведении административного процесса, а также выявила факты составления заведомо незаконных процессуальных документов.

Так, М., сотрудник межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, 13 декабря 2019 года на своем рабочем месте составил заведомо незаконный протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.9.19 КоАП в отношении директора ОАО «С.», а также протоколы разъяснения прав и обязанностей, опроса лица. На основании таких документов руководитель ОАО «С.» привлечен к административной ответственности с наложением взыскания в виде штрафа в размере 2 базовых величин, его правам и законным интересам причинен существенный вред.

В этот же день М. составил заведомо незаконные процессуальные документы об административном правонарушении по ч.1 ст.9.19 КоАП в отношении ОАО «С.», на основании которых предприятие АПК привлечено к ответственности с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 базовых величин, а государственным и общественным интересам причинен существенный вред.

По результатам проверки прокурор Сенненского района Игорь Лисовский возбудил в отношении М. уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Сенненский районный отдел Следственного комитета.

Одновременно прокурор Сенненского района внес начальнику Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения при ведении административного процесса.

После рассмотрения акта реагирования два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Мероприятия по надзору за ведением административного процесса будут продолжены.

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