С 1 июня подорожают горячая вода и отопление. На сколько же?

В Беларуси с 1 июня повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и обогрев воды. Они увеличатся с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти услуги повысили с 1 января 2020 года — с 88,99 рубля до 92,25 рубля за 1 Гкал (в прошлом году его не повышали). Июньское подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов, сообщает finance.tut.by



В нашей стране ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

Как и в 2019 году, в 2020-м власти решили повысить тарифы на ЖКУ в 2 этапа: с 1 января (в общей сложности — на 3,5 доллара) и с 1 июня (на 1,5 доллара). С июня — на теплоснабжение — отопление и обогрев воды.

Напомним, власти намерены среди прочего отвязать от доллара действующее ограничение по повышению платежей населения за ЖКУ. Сейчас в Беларуси ежегодно повышают тарифы на ЖКУ исходя из принципа, что совокупный платеж не должен превысить 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Власти намерены отказаться от доллара в расчете роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предлагается, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Сейчас базовая величина составляет 27 рублей, а ее половина соответственно — 13,5 рубля.

Как изменятся суммы за отопление и горячую воду

В двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», к примеру, в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал до 1 июня нужно будет заплатить 18,78 рубля. А в ноябре или декабре 2020 года (ведь отопительный сезон уже заканчивается, соответственно, потяжелевшие платежки мы получим уже в новом) — уже 20,96 рубля. Если в этой квартире никто не прописан, то суммы к оплате составят 90,44 рубля (до 1 июня) и 93,75 рубля (в ноябре или декабре 2020-го) соответственно.

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) до 1 июня в этой же квартире выйдет 7,76 рубля, а с 1 июня — 8,66 рубля за тот же потребленный объем.

Уточним, что стоимость отопления рассчитывается по общей площади квартиры и по показаниям общедомового счетчика расхода теплоэнергии. Если в доме не установлен счетчик на отопление, то счет за эту ЖКУ зависит от общей площади квартир и средних нормативов расхода теплоэнергии на отопление квадратного метра такой общей площади.

