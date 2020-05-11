Неустойчивая погода с ночными заморозками и мокрым снегом ожидается в Беларуси на этой неделе

Неустойчивая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БелТА.

«В прошедшие праздничные выходные в Беларуси под влиянием области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс наблюдалась комфортная погода без осадков. Температурный фон был на 1-3 градуса выше климатической нормы. Но уже в понедельник на Беларусь начали влиять атмосферные фронты с территории Западной Европы. Фон атмосферного давления начал резко понижаться, уплотнилась облачность, местами отмечались кратковременные дожди», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 12 мая, влияние фронтальных разделов распространится на большую часть страны. Вслед за ними ожидается распространение неустойчивых и прохладных воздушных масс северного происхождения. Ожидается резкое изменение погоды. На большей части страны пройдут дожди, ночью по северо-западу, днем местами по республике с мокрым снегом. В отдельных районах выпадут сильные осадки. Днем по юго-востоку возможны грозы. Существенный дискомфорт будет приносить сильный порывистый ветер. Фронтальный раздел будет разделять две очень разные по свойствам воздушные массы, в связи с этим ожидаются большие разбежки в температурах. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по северо-западу до 15 градусов выше нуля в юго-восточных районах, местами по северо-западу возможны заморозки до минус 1. Днем будет 5-11 градусов тепла, по юго-востоку — плюс 12-18, местами по Гомельской и Могилевской областям — плюс 19-22.

В среду, 13 мая, продолжится поступление холодного воздуха с северо-запада Европы и сохранится влияние атмосферных фронтов. Похолодает. Ночью по северо-востоку, днем преимущественно по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди, в ночные часы — с мокрым снегом. Ночью в северо-восточных районах сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов выше нуля, местами возможны заморозки до минус 3. Днем будет 9-16 градусов тепла.

До конца рабочей недели в Беларуси сохранится неустойчивая погода с пониженным температурным режимом (на 4-6 градусов ниже нормы) и высокой вероятностью ночных заморозков. В четверг, 14 мая, местами по стране пройдут кратковременные дожди, ночью по северу возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах возможны заморозки до минус 2. Днем будет 8-15 градусов тепла.

В пятницу, 15 мая, будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов выше нуля, местами возможны заморозки до минус 4. Днем будет 8-15 градусов тепла.