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В Витебске в гараже сгорел автомобиль, 80-летний хозяин авто успел спастись

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Вечером 10 мая в Витебске в гараже, расположенном по улице «Правды», сгорел автомобиль. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.

80-летний хозяин «Фольксваген Гольф» на момент возникновения пожара также находился в постройке. До прибытия спасателей пенсионер смог самостоятельно выбраться на улицу. Он не пострадал.

В результате происшествия огонь повредил в помещении кровлю, стены, уничтожил легковой автомобиль 1988 года выпуска и другое имущество, сообщили в МЧС Витебской области.

В Витебске в гараже сгорел автомобиль, 80-летний хозяин авто успел спастись
Фото МЧС

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.

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