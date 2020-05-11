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В Беларуси 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19

минздрав Главное
Опубликовано

В Беларуси на 11 мая зарегистрировано 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве. Суточный прирост заболевших составил 933 человека.

Напомним, что днем ранее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси составляло 22 973.

За весь период эпидемии выздоровели и выписаны 6 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

На сегодняшний день в Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 274 60 тестов. Только за сутки с 10 на 11 мая специалисты провели 10 517 тест-исследований.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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