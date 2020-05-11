Самое крупное хищение с карты: витебчанин лишился 40 тысяч долларов за 1 минуту

Жертвой преступления стал директор одного из коммерческих предприятий Витебска. В результате одного телефонного разговора с его счета и депозита злоумышленники сняли более 97 тысяч рублей.

Это самое крупное хищение с карты, зафиксированное в Витебской области. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Первый звонок мужчине поступил утром 3 мая около 10.00. Как и происходит зачастую в таких случаях, номер телефона, с которого звонили аферисты, отличался лишь одной цифрой. Лжесотрудник банка сообщил, что именно в этот момент с его счета хакеры пока что безуспешно пытаются похитить 3 тысячи рублей. Чтобы блокировать их атаку, необходим код с обратной стороны карты.

Несмотря на сомнения в полномочиях звонившего, мужчина все же назвал необходимые цифры. После этого мошенники получили доступ не только к карт-счету, но и его депозиту. Тут же начались списания. Несколько часов, которые требовались злоумышленникам для проведения операций, они периодически звонили потерпевшему и уверяли, что служба безопасности банка ликвидирует последствия хакерской атаки.

Лишь спустя некоторое время мужчина почувствовал неладное и все же заблокировал карту. Однако было уже поздно.

Примечательно, что частью данных о его банковской карточке мошенники уже располагали. Как рассказал потерпевший, им были известны имя и фамилия владельца, номер карты и срок её действия, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители напоминают, что представители банка никогда не звонят клиенту, для того чтобы узнать у него какие-либо личные данные. Любое подобное обращение следует рассматривать как потенциальную угрозу мошенников и сразу прерывать разговор, а также незамедлительно сообщить в милицию.