В президенты выдвинулся Владимир Провальский из Витебска

Претендент на пост президента в 2010 году предприниматель Владимир Провальский из Витебска объявил о своем выдвижении на нынешних выборах. В БелаПАН по электронной почте поступила фотография его рукописного заявления о создании инициативной группы по сбору подписей избирателей. В 2010 году ЦИК обвинил его в копировании более 100 тысяч подписей.

Владимир Провальский известен тем, что 10 лет назад были признаны действительными только 118 из 109 338 подписей, собранных за его выдвижение: остальные, по мнению Центризбиркома, были скопированы, пишет TUT.by. В ответ претендент заявил, что расценивает действия территориальной избирательной комиссии как превышение полномочий и будет их обжаловать. Тогда его слова глава ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала так: «Да, действительно, Остап Бендер отдыхает».



Напомним, что очередные выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.



Сегодня стало известно об отказе от участия в выборах партии БНФ. На прошлой неделе снялись с гонки сразу все политики от оппозиции, которые намеревались выдвинуть единого кандидата.

Но несколько человек еще продолжает бороться за пост №1.

Сегодня стало известно о кандидате-женщине.