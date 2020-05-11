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В президенты идет женщина индивидуальный предприниматель

Политика
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Свою кандидатуру на пост президента Беларуси выдвигает минчанка Наталья Кисель, ипэшница, замдиректора транспортной компании. В настоящее время организуется инициативная группа кандидата. Об этом сообщил Сергей Штода, председатель ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8», руководитель предвыборного штаба Натальи.

Наталье Кисель 51 год, живет в Минске. Замужем, имеет двоих детей. Работает в сфере грузоперевозок — она заместитель директора ЧТУП «Кисель В. В.», а также индивидуальный предприниматель. У Натальи три высших образования. Ранее она имела аккредитацию при Департаменте банкротства — антикризисный управляющий категории «В», сообщает auto.tut.by.

Опыта как политик Наталья Кисель не имеет. Пока что вся ее активность проходила в сфере грузоперевозок. Например, она принимала участие в переговорах с представителями Минтранса по поводу скандала, разгоревшегося на фоне распределения «дозволов» — польских разрешений для поездок для белорусских фирм.

По словам руководителя предвыборного штаба, программа Натальи Кисель будет сформирована после 15 мая.

Напомним, что очередные выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.

Сегодня стало известно об отказе от участия в выборах партии БНФ. На прошлой неделе снялись с гонки сразу все политики от оппозиции, которые намеревались выдвинуть единого кандидата.

Но несколько человек еще продолжает бороться за пост №1.

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