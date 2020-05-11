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Партия БНФ не будет участвовать в президентских выборах из-за коронавируса

Беларусь
Опубликовано

На онлайн-заседании руководящего органа партии БНФ принято решение не выдвигать кандидата на пост президента Беларуси и не участвовать в выборах. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

В тексте говорится, что причиной отказа от участия в выборах является невыполнение руководством Беларуси предложенных партией БНФ мер по предотвращению распространения коронавируса.

В партии убеждены, что проведение выборов и избирательной кампании является безответственным и небезопасным по причине эпидемии COVID-19.

На днях отказались от участия в выборах сразу все кандидаты от оппозиции, которые намеревались выдвинуть единого кандидата и проводить общую избирательную кампанию. Ранее с выборов снялись Северинец и Янукевич. До этого оппозиционеры исключили из своего пула Анну Канопацкую.

Список кандидатов на пост президента Беларуси постоянно меняется, однако уже очевидно, что желающих побороться за власть в Беларуси практически нет. Только вокруг одного кандидата что-то происходит.

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