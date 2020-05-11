В Беларуси начали делать платные экспресс-тесты на коронавирус

В Беларуси начали делать платные экспресс-тесты на COVID-19. Первым медицинским учреждением, которое начало делать платные тесты стала районная больница города Марьина Горка Минской области.

Сообщается, что на платной основе здесь можно сделать тест на коронавирус, пишет Mlyn.

Экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции можно сдать в лаборатории или процедурном кабинете больницы. Сообщается, что тесты австрийского производства были приобретены за внебюджетные деньги. Отмечается, что результат тестов известен через 15 минут.

Напомним, что на днях министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что экспресс-тесты в поступят в больницы в ближайшее время. Называлась ориентировочная стоимость таких тестов.