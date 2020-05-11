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В Оршанском районе мужчина самостоятельно тушил пожар и получил ожоги

Пожар
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Чрезвычайное происшествие произошло 9 мая. Около половину одиннадцатого вечера в 22-29 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории садового товарищества возле деревни Погост Оршанского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось открытое горение дачного дома.

В Оршанском районе мужчина самостоятельно тушил пожар и получил ожоги
Фото МЧС

Хозяин покинул его сам до приезда спасателей. При попытке самостоятельного тушения мужчина получил ожоги, с которыми был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу, сообщили в МЧС.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены в доме. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнём при курении.

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