В Новополоцке провели флешмоб, посвященный Дню победы

В Новополоцке 8 мая состоялся флешмоб, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие активисты автоклуба АвтоМотоСообщества Полоцка и Новополоцка @auto_motospice и общественного объединения «Мотосодружество Полоцкого региона» @moto_sodruzhestvo, а также жители города, сообщили в ГАИ.

Более 50 автомобилей выстроились в надпись «75 Победа!». Акцию поддержала Новополоцкая Госавтоинспекция. Четыре служебных авто с включенными «люстрами» поставили ключевую точку, а точнее – восклицательный знак.