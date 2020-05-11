Болеющая COVID-19 витебчанка рассказала свою историю

За своим здоровьем нужно следить и обращаться к врачам своевременно, обратила внимание в беседе с корреспондентом витебчанка, которая лечится в настоящее время от коронавируса, пишет БелТА.

По словам 36-летней женщины, в ее семье первой заболела мама. Температура повысилась до 37,2 градуса, прихватило горло и спину. При обращении в поликлинику ее отправили на флюорографию. Тест на COVID-19 мама попросила сделать сама. Он оказался положительным. Практически в это же время заболел и отец. «Мы живем вместе, и все заболели почти одновременно с разницей примерно в день. Из признаков — только незначительное повышение температуры тела, заложенность носа и легкое ощущение, что печет спину. Потеря обоняния наступила позже», — рассказала собеседница.

Первоначально сделанная ей флюорография ничего не показала. И только КТ-исследование выявило двухстороннюю вирусную пневмонию легкой степени тяжести. Вместе с 58-летними родителями, состояние которых оценивалось как средней степени тяжести, женщину положили в областную клиническую больницу, где семья находилась около десяти дней. Сейчас она с родителями проходит реабилитацию в областном клиническом центре медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий. Ранее взятые тесты у всех членов семьи были положительными, поэтому здесь они будут находиться еще неделю до получения отрицательных результатов.

«Сглаживать стрессовую ситуацию помогает поддержка друг друга, а также внимательное и заботливое отношение врачей. Они огромные молодцы! Мы видим, как тяжело им в противочумных костюмах и других средствах защиты, какая нагрузка лежит на них. Их мужество и самоотверженный труд впечатляют. Хочу сказать огромное спасибо медработникам всех учреждений за их тяжелую работу, компетентность, профессионализм и психологическую поддержку», — подчеркнула витебчанка.

По ее мнению, с потеплением горожане стали беспечнее относиться к проблеме COVID-19. «Нельзя расслабляться, — призвала собеседница. — Нам повезло: болезнь протекала достаточно легко. Но у каждого свой иммунитет, и неизвестно, как организм откликнется на болезнь». Поэтому по-прежнему лучше придерживаться мер социального дистанцирования, использовать маски и перчатки, а также быть внимательными к своему состоянию.

«За своим здоровьем нужно следить и своевременно обращаться к врачам, чтобы не допустить тяжелого развития ситуации в случае заболевания. Мы, например, вовремя спохватились. Даже не хочется думать, что было бы иначе», — заключила витебчанка и пожелала всем здоровья и благополучия.

Напомним, что число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси составило 22 973 по состоянию на 10 мая.