﻿﻿ Болеющая COVID-19 витебчанка рассказала свою историю | vkurier.by

Болеющая COVID-19 витебчанка рассказала свою историю

Коронавирус
Опубликовано

За своим здоровьем нужно следить и обращаться к врачам своевременно, обратила внимание в беседе с корреспондентом витебчанка, которая лечится в настоящее время от коронавируса, пишет БелТА.

По словам 36-летней женщины, в ее семье первой заболела мама. Температура повысилась до 37,2 градуса, прихватило горло и спину. При обращении в поликлинику ее отправили на флюорографию. Тест на COVID-19 мама попросила сделать сама. Он оказался положительным. Практически в это же время заболел и отец. «Мы живем вместе, и все заболели почти одновременно с разницей примерно в день. Из признаков — только незначительное повышение температуры тела, заложенность носа и легкое ощущение, что печет спину. Потеря обоняния наступила позже», — рассказала собеседница.

Первоначально сделанная ей флюорография ничего не показала. И только КТ-исследование выявило двухстороннюю вирусную пневмонию легкой степени тяжести. Вместе с 58-летними родителями, состояние которых оценивалось как средней степени тяжести, женщину положили в областную клиническую больницу, где семья находилась около десяти дней. Сейчас она с родителями проходит реабилитацию в областном клиническом центре медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий. Ранее взятые тесты у всех членов семьи были положительными, поэтому здесь они будут находиться еще неделю до получения отрицательных результатов.

«Сглаживать стрессовую ситуацию помогает поддержка друг друга, а также внимательное и заботливое отношение врачей. Они огромные молодцы! Мы видим, как тяжело им в противочумных костюмах и других средствах защиты, какая нагрузка лежит на них. Их мужество и самоотверженный труд впечатляют. Хочу сказать огромное спасибо медработникам всех учреждений за их тяжелую работу, компетентность, профессионализм и психологическую поддержку», — подчеркнула витебчанка.

По ее мнению, с потеплением горожане стали беспечнее относиться к проблеме COVID-19. «Нельзя расслабляться, — призвала собеседница. — Нам повезло: болезнь протекала достаточно легко. Но у каждого свой иммунитет, и неизвестно, как организм откликнется на болезнь». Поэтому по-прежнему лучше придерживаться мер социального дистанцирования, использовать маски и перчатки, а также быть внимательными к своему состоянию.

«За своим здоровьем нужно следить и своевременно обращаться к врачам, чтобы не допустить тяжелого развития ситуации в случае заболевания. Мы, например, вовремя спохватились. Даже не хочется думать, что было бы иначе», — заключила витебчанка и пожелала всем здоровья и благополучия.

Напомним, что число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси составило 22 973 по состоянию на 10 мая.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

В Витебской области выявлены системные нарушения в деятельности лесхозов и Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения

Кто будет баллотироваться на выборах на пост президента Беларуси — список кандидатов

Почти 23 тысячи случаев COVID-19 зарегистрировано в Беларуси

В Поставском районе задержан экс-полковник МВД Росии

В Витебской области выявлены системные нарушения в деятельности лесхозов

Заработал лечебный корпус Витебского областного госпиталя «Юрцево»

Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов

Витебск Витебская область коронавирус
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Толочинском районе количество пациентов с COVID-19 увеличилось до 12
По состоянию на 8 мая в Толочинском районе зарегистрировано
0115
В Миорах 16 пациентов с коронавирусом
В Миорском районе «ситуация находится под контролем«
0214
минздрав
Почти 23 тысячи случаев COVID-19 зарегистрировано в Беларуси
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси
0563
Все участники праймериз оппозиции отказались от участия в президентских выборах
Участники праймериз оппозиции по выбору единого кандидата
0541
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)