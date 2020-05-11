В Миорах 16 пациентов с коронавирусом

В Миорском районе «ситуация находится под контролем«, причем «она остается неизменной со дня первого зарегистрированного инфицированного». Об этом заявила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Галина Федюкович.

По состоянию на 5 мая в районе было обнаружено 16 пациентов с коронавирусной инфекцией, 10 из которых уже выздоровели.

По словам Елены Сивой, главного врача Миорской центральной районной больницы, врачи пролечили 113 пациентов с пневмонией за четыре месяца, что составляет 56 процентов от уровня прошлого года. Пять из них — с подтвержденным диагнозом COVID. А 5 мая выздоровели семь больных, инфицированных коронавирусной инфекцией, двое перенесли ее в легкой форме без осложнений, сообщают «Міёрскія навіны».

Напомним, что число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси составило 22 973 по состоянию на 10 мая.