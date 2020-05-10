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Почти 23 тысячи случаев COVID-19 зарегистрировано в Беларуси

минздрав Коронавирус
Опубликовано

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси составило 22 973 по состоянию на 10 мая.

За минувшие сутки в количество заболевших увеличилось на 921 человека, умерли еще 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус». Всего умерли 131 человек.

Напомним, прогнозы о ежесуточном приросте в 300−400 случаев и о пике заболеваемости в конце апреля — начале мая не оправдались.

При этом заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская сообщала, что «где-то через месяц, возможно, даже к концу этого месяца мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости — и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах». Однако если судить по графику роста заболеваемости, то показатели демонстрируют удивительное постоянство. Статистика прирастает настолько «ровно» и предсказуемо, что по ней можно сверять швейцарские часы.

Почти 23 тысячи случаев COVID-19 зарегистрировано в Беларуси
Использована инфографика TUT.by

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коронавирус минздрав
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