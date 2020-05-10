В Поставском районе задержан экс-полковник МВД Росии

В Витебской области задержан полковник МВД России в отставке Андрей Новиков. Задержание произошло 8 мая в деревне Прусы Поставского района, где он живет с семьёй.

Известно, что до выхода на пенсию Андрей Новиков занимал пост исполняющего обязанности заместителя начальника УВД Уссурийска, сообщает «Віцебская Вясна» со ссылкой на жену бывшего полицейского Ольгу Новикову.

Предположительно, Новиков попал в поле зрения правоохранителей за то, что дал оценку социально-экономического положения в регионе блокеру Тихановскому, который намерен сместить Лукашенко с поста президента, но в данный момент отбывает срок 15 суток в ИВС Гомеля. Сторонников Тихановского сейчас ловят по всей стране, уже задержаны более 100 человек. Акции протеста прошли во многих городах, в том числе в Витебске и Полоцке. Задержания проходят по всей стране, в том числе в Минске.

До рассмотрения дела в суде Андрей Новиков будет находиться в изоляторе временного содержания.

Как удалось установить «ННВ», Андрей Новиков уроженец Воропаево. В 1987 году он окончил здесь среднюю школу, а затем поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, из которого выпустился в 1991 году. Прослужить в армии Новиков успел полгода, после развала СССР он пытался найти гражданскую работу в Приморском крае, но в 1993 году вернулся на родину и полтора года проработал автомехаником на Воропаевском дерево-обрабатывающем комбинате.

В 1994 году Андрей Новиков возвращается в Россию и осенью становится оперативником в милиции Уссурийска. Он дослужился до начальника криминальной милиции ОВД, а в 2005 году стал командиром батальона патрульно-постовой службы, эту должность он занимал до 2011 года. С 2008 по 2010 господин Новиков был исполняющим обязанности заместителя начальника УВД Уссурийска.

Судя по информации из профиля в LinkedIn, Андрей Новиков имеет боевой опыт в Чечне. В 2000 году он попал туда бойцом СОБРа, а в 2008 году оказался в Чечне уже в качестве командира сводного отряда милиции УВД Приморского края.

В Российской системе МВД Новиков прослужил более 17 лет. С 2011 года он занимал ряд гражданских должностей в Приморском крае. В 2013 году вернулся в Беларусь, где работал заместителем директора ЧУП «ВитСтикс» в Витебске, затем опять оказался в Уссурийске, где работал главным инженером-механиком в ООО «Экохоз».