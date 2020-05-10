За три дня задержано около 100 сторонников блогера Тихановского

За последние три дня, с 6 по 9 мая, в разных городах Беларуси задержано около 100 человек — общественных активистов и сторонников гомельского блогера youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского. Сторонников блогера задержали также в Витебской области. Некоторые из них приняли участие в «кормлении голубей» в Витебске.

Сам Тихановский, напомним, был задержан утром 6 мая под Могилевом и доставлен в гомельский ИВС для отбытия наказания — 15-суточного ареста за акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. В тот же день на youtube-канале Тихановского был опубликован ролик, где он заявил о своем намерении выдвинуться кандидатом в президенты. Напомним, что для участия в выборах необходимо зарегистрировать инициативную группу по выдвижению кандидата до 15 мая, однако власти решили держать Тихановского в изоляторе, поэтому он не сможет зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты.

Адвокат Тихановского сообщил, что у находящегося в изоляторе временного седержания блогера остались представители на свободе, которые смогут подать документы о регистрации инициативной группы в ЦИК. Однако, все быстро меняется, задержания идут по всей стране, поэтому скоро на свободе у Тихановского не останется сторонников и регистрация будет невозможна. Таким образом, его участие в выборах под большим вопросом.

По данным закрытого властями правозащитного центра «Весна», на вечер 9 мая точно известно о 46 активистах, которые сейчас находятся за решеткой. Из них 16 — осуждены на аресты сроком от 2 до 15 суток. Суды проходили в пяти городах: Гомеле, Витебске, Лиде, Гродно, Могилеве. Еще 29 задержанных ждут судов в изоляторах.

Вечером 9 мая стало также известно о задержании активиста Михаила Воронцова — об этом правозащитникам сообщили представители «Молодежного блока». Накануне вечером, во время генеральной репетиции парада, они устроили акцию с символическим гробом, чтобы обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий в День Победы. Участники акции, а также их знакомые были задержаны милицией.

Не выходят на связь и другие участники акции — Лиза Прокопчик, Вероника Янович, Даниил Лаврецкий, их телефоны не доступны. Лиза Прокопчик находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, ее будут судить, вероятно, в понедельник. Милиция ищет активиста Стаса Шашка.