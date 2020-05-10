На парад Победы в Минске пришли 15 000 человек, миллионы смотрели онлайн

9 мая 2020 года в параде Победы в Минске пришли более 15 000 человек. Такие данные озвучили в пресс-службе МВД. Онлайн трансляцию парада смотрели миллионы людей. Только на YouTube канале СТВ парад посмотрело 1,8 млн человек за сутки. Трансляцию вел также телеканал Евроньюс, ее увидело более 480 тыс человек за сутки.

Это был единственный парад на постсоветском пространстве и в мире.

Информацию о количестве участников подтвердил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. Для сравнения, в 2017 году, к примеру, парад Победы собрал около 250 000 человек, в 2015 году — около 600 000 зрителей.