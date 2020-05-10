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В Минске задержали активистов, которые пронесли «гроб» на генеральной репетиции парада

Политика
Опубликовано

В Минске задержали активистов «Молодежного блока», которые 8 мая пронесли гроб по проспекту Независимости. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна». 

Правозащитный центр «Вясна» сообщил, что среди задержанных — Михаил Воронцов, Вероника Янович, Лиза Прокопчик и Даниил Лаврецкий.

Михаил Воронцов и Вероника Янович находились в Первомайском РОВД. Они сообщили, что их допрашивали как свидетелей в связи с проносом гроба по Минску на репетиции парада. Вместе с ними были задержаны трое их знакомых, сообщает правозащитный центр.

Из Instagram «Молодежного блока» удалили фотографии, которые были сделаны накануне акции с гробом. Несколько молодых людей из «блока» сфотографировались на площади Победы на фоне надписи «Подвиг народа бессмертен». В руках они держали плакаты с продолжением фразы: «А мы нет». Активист Петр Маркелов сообщил, что удаление фото может быть связано с задержаниями, сообщает TUT.by.

В Минске задержали активистов, которые пронесли «гроб» на генеральной репетиции парада

Напомним, 8 мая «Молодежный блок» устроил акцию с гробом во время генеральной репетиции парада. Активисты заявляют, что своей акцией хотели обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий в День Победы в Минске.

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