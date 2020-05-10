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«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас». В Минске прошел парад к 75-летию Победы

Армия
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В Беларуси сегодня, 9 мая, отмечают День Победы. В Минске по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны, которая изменила жизнь белорусов, прошел парад. На нем присутствовали в том числе ветераны, чиновники, были приглашены дипломаты. Зрителей было заметно меньше, чем в предыдущие годы. При этом лишь немногие были в масках, а безопасную дистанцию соблюдали далеко не все. Вечером пройдет праздничный концерт, а также запланирован фейерверк.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на параде, что «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа», пишет TUT.by.

— Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, — заявил президент. — А если и был бы, мы поступили бы так же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы.

Александр Лукашенко отметил, что «и пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма».

«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас». В Минске прошел парад к 75-летию Победы
Фото: TUT.by

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, говоря про ситуацию с распространением коронавируса в восточной части региона, отмечал касательно празднования 9 Мая: «Те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место. Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования, чтобы не подвергать риску человеческие жизни».

«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас». В Минске прошел парад к 75-летию Победы
Фото: TUT.by

После выступления президента начался марш, перед трибунами прошлись среди первых расчет барабанщиков Суворовского военного училища, сводный расчет кадетских училищ и специализированных лицеев, курсанты Военной академии.

«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас». В Минске прошел парад к 75-летию Победы
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Фото: TUT.by

В колонне прошлись также женщины, которые проходят службу в Вооруженных силах. Ведущий парада объявил: около 4 тысяч женщин сейчас проходит службу в Вооруженных силах, «ими освоены практически все специальности».

Перед трибунами также прошлись женский парадный расчет МВД, курсанты университета гражданской защиты МЧС Беларуси, представители Института пограничной службы.

К трибунам подошла механизированная колонна, в ней в числе прочего бронированные машины, артиллерийские установки. Это БТР-70, БТР-80, внедорожники «Богатырь», бронированные машины «Дракон», бронеавтомобиль «Кайман», бронеавтомобиль Лис-ПМ, миномет «Сани», полуавтоматический миномет «Нона-М1», система залпового огня «Полонез», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», зенитный ракетный комплекс С-300, комбинированная радиостанция «Богатырь».

«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас». В Минске прошел парад к 75-летию Победы
Фото: TUT.by

Воздушный парад открыл вертолет Ми-8. Над зрителями пролетели также Ми-24, Ан-26, Як-130, Су-25. Впервые в параде приняли участие Су-30СМ. Высота полета вертолетов — около 200−250 метров. Завершили воздушный парад Ил-76 и Л-39.

«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас». В Минске прошел парад к 75-летию Победы
Фото: TUT.by

После воздушной части парада перед зрителями выступила сводная рота почетного караула. В плац-концерте приняло участие больше 100 человек. Сценарий выступления разработали сами участники роты, рассказал ведущий.

Перед зрителями выступил сводный оркестр минского гарнизона, в который входит несколько коллективов. Общая численность оркестра — 246 человек.

«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас». В Минске прошел парад к 75-летию Победы
Фото: TUT.by

Парад завершили песней «День Победы», президент и некоторые чиновники, которые стояли рядом с ним, подпевали.

Один из солдат во время парада почувствовал недомогание, его поддерживали, чтобы тот не упал. 

«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас». В Минске прошел парад к 75-летию Победы
Парад на День Победы в Минске, 2020 год. Фото: TUT.by
«В этом обезумевшем мире найдутся осуждающие нас». В Минске прошел парад к 75-летию Победы
Фото: TUT.by

Беларусь потеряла в годы войны около трех миллионов жителей. Фашисты и их соучастники разрушили и сожгли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, более 10 тысяч промышленных предприятий уничтожили или вывезли в Германию.

8 мая 1945 года германское командование капитулировало, а вечером 9 мая в Москве устроили первый праздничный салют — в честь победы в этой войне.

На 1 мая 2020 года в Беларуси проживало 4,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, включая двух героев Советского Союза (на 1 апреля 2019 года — 6250 человек). В нашей стране также проживает 14,3 тысячи человек, пострадавших от последствий войны.

9 мая кроме праздничного шествия прошел концерт и праздничный фейерверк в честь Дня Победы.

День Победы в Витебске: немноголюдно и очень торжественно

 

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