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МТЗ открыл новый фирменный магазин в Орше

Торговля
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ОАО «Минский тракторный завод» открыло новый объект своей фирменной торговой сети на Оршанском инструментальном заводе (Витебская область), сообщает пресс-служба предприятия.

Фирменный магазин Belarus разместился в административном здании рядом с центральной проходной предприятия. Его площадь вместе со складскими помещениями превышает 100 кв м. В ассортименте – собственная продукция Оршанского инструментального завода (режущий и вспомогательный инструмент, оснастка), товары народного потребления (тросы сантехнические, ножовки, сверла и другие), а также продукция всех предприятий холдинга МТЗ и фирменные сувениры. Здесь в том числе можно приобрести технику Belarus и запасные части к ней.

МТЗ открыл новый фирменный магазин в Орше

Новый магазин в Орше стал шестым по счету в сети фирменных торговых точек МТЗ.

МТЗ основан в 1946 г, в январе 2014 г преобразован в открытое акционерное общество с долей государства 100%. С августа 2014 г преобразован в «МТЗ-Холдинг», в который вошли, кроме непосредственно ОАО «МТЗ», девять предприятий: ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»; ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей»; ОАО «Минский завод шестерен»; ОАО «Мозырский машиностроительный завод»; ОАО «Наровлянский завод гидроаппаратуры»; ОАО «Хойникский завод гидроаппаратуры»; ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод»; ОАО «Сморгонский агрегатный завод» и ОАО «Оршанский инструментальный завод». МТЗ-Холдинг выпускает более 160 моделей и модификаций тракторов и машин в диапазоне мощностей от 9 до 365 л.с. Продукция холдинга присутствует на рынках около 85 государств.

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