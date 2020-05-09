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Помощник президента по Витебской области проведет прямую линию

Власть
Опубликовано

Прямую телефонную линию для населения проведет 13 мая в Витебском облисполкоме помощник Президента — инспектор по Витебской области Линевич Анатолий Константинович. Об этом сообщает БелТА.

Мероприятие проводится в рамках работы с обращениями граждан, а также для контроля взаимодействия местных органов власти с населением.

С 9.00 до 12.00 любой житель любого населенного пункта, не выезжая, оперативно сможет обратиться по волнующему его вопросу непосредственно к представителю президента или довести до него свою точку зрения по наиболее актуальным проблемам социального, экономического и иного характера.

На все вопросы жителей Витебщины ответил Помощник Президента Анатолий Линевич во время «прямой линии»?

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