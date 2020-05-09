«Чуть более 200 пациентов с пневмонией на ИВЛ. Из них с COVID-19 — 140». Ученый-медик рассказал о ситуации с тяжелобольными в Беларуси

8 мая в эфире программы телеканала «Беларусь-1» доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая рассказала о ситуации с тяжелобольными с COVID-19 в Беларуси.

По словам доцента, в в распоряжении медиков имеется более 2 250 аппаратов ИВЛ, при этом в них нуждается сравнительно немного пациентов.

«По факту мы имеем чуть более 200 пациентов с пневмонией на искусственной вентиляции легких. Из них с подтвержденным коронавирусом — 140 человек. Это немного», — сообщила Светлицкая.

Эксперт отметила, что пациента подключают к аппарату ИВЛ только в очень тяжелых случаях.

«80% людей, которые к нам поступают, нуждаются только в первом уровне респираторной поддержки — то есть в носовых катетерах, через которые мы подаем увлажненный воздух. Иногда надеваем кислородную маску. Этих манипуляций достаточно, чтобы поднять уровень кислорода в их крови», — сказала Светлицкая.

По мнению доцента, коронавирус у 80% протекает легко, 30% переносят ее совершенно бессимптомно, и только 4% оказываются в реанимации. Эксперт отметила, что только 15% из этих 4% необходимо использование аппаратов ИВЛ.