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В Витебске «заминировали» вокзал. Информация оказалась ложной

Витебск
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В милицию поступили сообщения о якобы заминированных объектах Витебске и Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Сегодня в 12.10 в милицию передано сообщение об опасности, схожее с ранее поступавшими. На этот раз были «заминированы» два столичных торговых объекта — «Галилео» и «Столица», а также два железнодорожных вокзала — в Минске и Витебске», — говорится в сообщении МВД.

Саперно-пиротехнические группы провели обследование вокзалов в Витебске и Минске. В итоге обследования зданий опасных предметов обнаружено не было. Завершается обследование торговых центров, сообщили в МВД.

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