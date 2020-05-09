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22 тысячи заболело коронавирусом в Беларуси. Прирост за сутки — 951 человек

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В Беларуси на 9 мая зарегистрировано 22 тысячи 52 человека с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает Минздрав. Это на 951 человека больше, чем было днем ранее. Напомним, рекордный суточный прирост составлял 973.

Выздоровели и выписаны 6050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период эпидемии было проведено 251 771 тест.

За это время в Беларуси умерло 126 пациентов с COVID-19.

Напомним, озвученные прогнозы о ежесуточном приросте в 300−400 случаев и о пике заболеваемости в конце апреля — начале мая не оправдались. При этом официальные чиновники от медицины говорят об абсолютной точности своих прогнозов.

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что «где-то через месяц, возможно, даже к концу этого месяца мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости — и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах».

При этом Глинская подчеркнула, что прогнозы белорусских специалистов оправдывается.

«Этот прогноз за период с момента его создания почти в полной мере оправдывается. Но, может быть, только в последние полторы недели чуть-чуть у нас по сравнению с прогнозом появился сдвиг на один день», — заявила она.

Минздрав с 24 апреля перестал проводить онлайн-брифинги, стримы, а также пресс-конференции. До этого  подобные мероприятия информирования проходили не реже одного раза в неделю.

Продолжаются массовые общественно-политические, спортивные и религиозные мероприятия, на которых не соблюдаются элементарные требования ВОЗ.

Напомним, что в рекомендациях ВОЗ Беларуси подчеркивается необходимость принятия общенациональных мер по усилению физического дистанцирования, а именно:

  • перенос всех массовых скоплений людей, включая спортивные, культурные и религиозные мероприятия;
  • внедрение форматов удаленной работы и дистанционного обучения, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов;
  • обеспечение строгого выполнения мер профилактики и инфекционного контроля на тех рабочих местах, где невозможна удаленная работа, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м;
  • обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях;
  • минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

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