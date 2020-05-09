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День Победы в Витебске: немноголюдно и очень торжественно

Армия
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Сегодня, 9 мая, Беларусь празднует День Победы. Торжественный парад прошел в Минске. Витебске начал празднование 75-летия Победы с возложения цветов к мемориальному комплексу «Три штыка». Мероприятие получилось немноголюдным, по понятным причинам, но очень торжественным.

В этом году проходит много онлайн-мероприятий. Спасатели Витебщины поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Праздничные венки и цветы к монументу возложили представители руководства области, города, силовых структур и различных общественных организаций. Это было одно из мероприятий, которые запланированы на 9 мая.

Как в Витебске будут отмечать 75-летие Великой Победы — программа

День Победы в Витебске: немноголюдно и очень торжественно
Фото: Sputnik / Павел Вур

Всем гостям раздавали праздничные ленточки и обрабатывали руки антисептиком. Гости возложили цветы под звуки военного оркестра, пишет Sputnik.

День Победы в Витебске: немноголюдно и очень торжественно
День Победы 2020 в Витебске. Sputnik / Павел Вур

После торжественных залпов, которые произвели бойцы 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, собравшиеся почтили память павших солдат Великой Отечественной войны минутой молчания.

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День Победы в Витебске: немноголюдно и очень торжественно
Sputnik / Павел Вур

Как отметили в Витебском облисполкоме, в течение дня для жителей города будут работать аттракционы в парке Победителей и парке Мазурино.

Вечером 9 мая в 23:00 состоится праздничный салют, желающие смогут его посмотреть на площади Победы.

День Победы в Витебске: немноголюдно и очень торжественно
Sputnik / Павел Вур

«А придя на площадь на пять минут раньше, в 22:55, горожане смогут вместе спеть песню «День Победы», – напомнили в облисполкоме.

При этом собеседники подчеркнули, что никого не призывают посещать вечернее мероприятие.

 

 

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