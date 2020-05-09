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На Витебщине задержаны участник встреч с Тихановским. В чем их обвиняют

Сергей Тихановский Витебск
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Двух участниц встречи с блогером, создателем канала «Страна для жизни» Сергеем Тихановским в Новополоцке обвиняют в несанкционированном пикетировании. Об этом сообщила одна из них, Елена Гурченок. В регионе задержан ряд людей, которые приходили на стримы с блогером в своих городах.

Напомним, что Сергеей Тихановский планирует баллотироваться в президенты. Об этом он заявил, находясь в Гомельском изоляторе временного содержания. Ранее в сети появилось видео с его заявлением.

Встреча с блогером Сергеем Тихановским прошла на главной площади в Новополоцке 29 апреля. На нее, по словам жительницы этого города Елены Гурченок, пришло около 40 подписчиков.

Через четыре дня после этого стрима блогера — в воскресенье, 3 мая, некоторые люди пришли на главную площадь Новополоцка, чтобы «покормить голубей». Так называют акции, идея которых — выйти вместе в центр своего города и пообщаться, пишет TUT.by. Такие мероприятия не первый год проходят в Бресте — их проводят противники аккумуляторного завода.

— Нас было 8 или 9 человек. Мы пообщались, в частности, про эпидемию коронавируса — тема волнует многих. Сфотографировались — и все, — вспоминает о событиях 3 мая Елена Гурченок. — А вскоре мне и еще одной женщине пришли протоколы. Ко мне для разбирательства майор пришел прямо на работу. Опрос проходил в кабинете директора. Нас обвиняют в том, что мы якобы выставили несанкционированный пикет, на котором кого-то к чему-то призывали и показывали свое единение. То есть это назвали даже не собранием, а пикетом! Но если бы это был пикет — там были бы какие плакаты, транспаранты. А так — те, кто был на площади, даже не знают, как друг друга зовут. Про меня в протоколе написано, что я выкрикивала: «Стоп, таракан!». Я такого не выкрикивала. Спрашиваю у майора: «А что это такое?». Он: «Не знаю».

Елена говорит, что у силовиков, по их словам, нет претензий к участию женщин в стриме Тихановского 29 апреля:

— В нарушении статьи 23.34 КоАП нас обвиняют именно за общение на площади 3 мая.

В 10 часов утра 21 мая Елену Гурченок вызывают в суд. Когда состоится административный процесс по делу второй женщины, жительницы Полоцка, пока неизвестно.

На видео: Елена Гурченок задает вопросы во время стрима Сергея Тихановского в Новополоцке.

Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что задержан участник стрима с Тихановским, житель Полоцкого района Виталий Белевич. До суда, который состоится 11 мая, он под стражей.

В Новополоцке также задержан Андрей Зуев. По словам его друзей, судебный процесс по его делу планируется в режиме онлайн 11 мая. Точной информации о том, по какой статье он задержан, пока нет, его жене сообщили, что «за политику».

В Глубоком задержан независимый журналист Дмитрий Лупач. Суд над ним также 11 мая. Лупач сопровождал Сергея Тихановского во время его визита в Глубокое. В этом райцентре составили протоколы как минимум на трех участников стрима.

В Орше задержаны двое мужчин — Илья Тихонов и Александр Андреев.

В Витебске задержали 8 человек, участников так называемого «кормления голубей» 3 мая. Тогда в нем приняли участие более 50 человек. Одного из них, Олега Борозну, обвинили в нарушении статьи 23.34 КоАП. Он получил штраф в 20 базовых (540 рублей).

Олега Борозну задерживали сразу 8 милиционеров. Мужчина провел ночь в ИВС. Суд прошел онлайн: обвиняемый — в изоляторе, судья — зале заседания, пишет «Віцебская вясна».

После суда на Борозну составили еще один протокол, также по статье 23.34 КоАП. На этот раз — за участие во встрече с блогером Сергеем Тихановским 30 апреля возле ТРЦ «Марко-сити» в Витебске. Дело рассмотрят 19 мая.

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Витебск Витебская область Сергей Тихановский
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