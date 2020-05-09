На Витебщине задержаны участник встреч с Тихановским. В чем их обвиняют

Двух участниц встречи с блогером, создателем канала «Страна для жизни» Сергеем Тихановским в Новополоцке обвиняют в несанкционированном пикетировании. Об этом сообщила одна из них, Елена Гурченок. В регионе задержан ряд людей, которые приходили на стримы с блогером в своих городах.



Напомним, что Сергеей Тихановский планирует баллотироваться в президенты. Об этом он заявил, находясь в Гомельском изоляторе временного содержания. Ранее в сети появилось видео с его заявлением.

Встреча с блогером Сергеем Тихановским прошла на главной площади в Новополоцке 29 апреля. На нее, по словам жительницы этого города Елены Гурченок, пришло около 40 подписчиков.

Через четыре дня после этого стрима блогера — в воскресенье, 3 мая, некоторые люди пришли на главную площадь Новополоцка, чтобы «покормить голубей». Так называют акции, идея которых — выйти вместе в центр своего города и пообщаться, пишет TUT.by. Такие мероприятия не первый год проходят в Бресте — их проводят противники аккумуляторного завода.

— Нас было 8 или 9 человек. Мы пообщались, в частности, про эпидемию коронавируса — тема волнует многих. Сфотографировались — и все, — вспоминает о событиях 3 мая Елена Гурченок. — А вскоре мне и еще одной женщине пришли протоколы. Ко мне для разбирательства майор пришел прямо на работу. Опрос проходил в кабинете директора. Нас обвиняют в том, что мы якобы выставили несанкционированный пикет, на котором кого-то к чему-то призывали и показывали свое единение. То есть это назвали даже не собранием, а пикетом! Но если бы это был пикет — там были бы какие плакаты, транспаранты. А так — те, кто был на площади, даже не знают, как друг друга зовут. Про меня в протоколе написано, что я выкрикивала: «Стоп, таракан!». Я такого не выкрикивала. Спрашиваю у майора: «А что это такое?». Он: «Не знаю».

Елена говорит, что у силовиков, по их словам, нет претензий к участию женщин в стриме Тихановского 29 апреля:

— В нарушении статьи 23.34 КоАП нас обвиняют именно за общение на площади 3 мая.

В 10 часов утра 21 мая Елену Гурченок вызывают в суд. Когда состоится административный процесс по делу второй женщины, жительницы Полоцка, пока неизвестно.

На видео: Елена Гурченок задает вопросы во время стрима Сергея Тихановского в Новополоцке.