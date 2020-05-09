Из изолятора Тихановский будет руководить избирательной кампанией. Он намерен сместить Лукашенко

Блогер Сергей Тихановский, который отбывает 15-дневный срок в за участие в акции против интеграции с Россией. Соответствующее постановление суда от 10 января «всплыло» недавно. Автора канала «Страна для жизни» задержали сотрудники ГАИ и ОМОН задержали 6 мая.

Сергей Тихановский узнал о том, что дата выборов уже назначена и подтвердил адвокату свое намерение баллотироваться на пост президента. Тихановский рассказал, что несколько человек имеют доверенности, поэтому смогут подать необходимые документы в ЦИК.

Стоит отметить, что регистрация инициативных групп продлится до 15 мая, потому сам Тихановский не сможет подать документы в ЦИК, так как будет в ИВС.

Напомним, что Тихановский стал широко известен после серии необычных мероприятий. Оно из таких мероприятий недавно прошло в Витебске.

На пост президента Беларуси уже претендуют несколько кандидатов.