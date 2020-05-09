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В Оршанском районе на пожаре погибла женщина

пожар дома в Витебской области Витебская область
Опубликовано

9 мая в деревне Свистуны Оршанского района произошел пожар в доме.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС ночью в 3:19.

На месте пожара было обнаружено тело хозяйки дома.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены имущество. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошел еще один пожар. 8 мая горела баня по ул. Франциска Скорины в городе Глубокое. В результате пожара повреждена кровля, потолочное, стены, имущество, сообщили в МЧС. Причина пожара устанавливается.

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