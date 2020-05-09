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На репетиции парада активисты станцевали с гробом

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8 мая в Минске группа активистов появилась «Молодежного блока» на генеральной репетиции парада Победы с муляжом гроба. Активисты прошли, пританцовывая, по проспекту Независимости, где в этот момент двигалась колонна военных автомобилей к месту репетиции парада. Участники перформанса таким образом выразили свое отношение к проведению массового мероприятия, которое пройдет сегодня в Минске.

«Мы с большим уважением относимся к ветеранам. День Победы — важный день. Но при участии в массовом мероприятии вы рискуете не только собственной жизнью, но и жизнями окружающих. Не ради этого воевали наши бабушки и дедушки», — заявили участники акции.

Ранее активисты провели акцию «Подвиг бессмертен, а мы нет!» на площади Победы. Они фотографировались с плакатом «А мы нет» на фоне лозунга «Подвиг народа бессмертен».

На репетиции парада активисты станцевали с гробом
Фото: «Молодёжный блок»

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