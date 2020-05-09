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Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу появятся в Беларуси

Коронавирус
Опубликовано

Экспресс-тесты для определения антител к коронавирусу появятся в Беларуси, сообщил вчера в эфире телеканала «Беларусь 1» министр здравоохранения Владимир Караник.

«Экспресс-тесты показывают наличие антител. То есть, они либо показывают в период разгара клинических симптомов наличие иммуноглобулинов М, которые содействуют в активном инфекционном процессе, либо те, кто переболел месяц либо полтора месяца назад, выявляет иммуноглобулины Ж. Это иммуноглобулины памяти», — сообщил Владимир Караник.

Тест-системы поступят в страну в скором времени, после чего будут распределены по больницам. Планируется, что ближайшее время сдать тесты смогут все желающие граждане. Цена теста для них составит примерно 4,2 доллар.

Владимир Караник сообщил, что планируется проводить тестирование людей, которые находились на больничном в последние месяц с обычным ОРВИ, чтобы исключить наличие у них коронавируса.

«То есть, соответственно, если у человека есть подозрение, что он в легкой форме переболел этой инфекцией, у него появится возможность пройти тестирование и либо подтвердить эти опасения, либо исключить. На сегодняшний момент мы знаем стоимость теста. Учитывая труднозатратные организации тестирования, стоимость теста — порядка 4,2 доллара», — сообщил министр здравоохранения Беларуси.

Напомним, что как сообщили в пресс-службе Минздрава, в стране зарегистрирован 21 101 случай коронавируса. С начала эпидемии в Беларуси выздоровели 5 484 человек, скончался 121 пациент.

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