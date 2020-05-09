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Спасатели Витебщины поздравили ветеранов войны

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Спасатели Витебщины поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

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    Антон

    Зачем эта показуха? Поздравили-молодцы, а информация для чего? Хреновые из вас идеодоги)

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