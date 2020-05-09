Спасатели Витебщины поздравили ветеранов войны

Спасатели Витебщины поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
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Заработал лечебный корпус Витебского областного госпиталя «Юрцево»
Заработал лечебный корпус Витебского областного госпиталя «Юрцево»
Основатель ПВТ Валерий Цепкало решил баллотироваться в президенты
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Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области
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Белорусы просят премьер-министра Румаса выставить свою кандидатуру на выборах против Лукашенко
Зачем эта показуха? Поздравили-молодцы, а информация для чего? Хреновые из вас идеодоги)