Кто будет баллотироваться на выборах на пост президента Беларуси — список кандидатов

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
- О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявлял действующий глава государства Александр Лукашенко.
- О планах участвовать в выборах заявил блогер и предприниматель Сергей Тихановский, которого на днях задержали сотрудники милиции и ОМОН.
- Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что планирует в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Беларуси.
- Сегодня о своем участии в выборах заявил первый глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
- Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев заявил что собирается избираться на пост президента Беларуси.
- Председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень.
Несколько оппозиционных организаций проводят процедуру определения единого кандидата.