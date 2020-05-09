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Кто будет баллотироваться на выборах на пост президента Беларуси — список кандидатов

Лидия Ермошина Власть
Опубликовано

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

  1. О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявлял действующий глава государства Александр Лукашенко.
  2. О планах участвовать в выборах заявил блогер и предприниматель Сергей Тихановский, которого на днях задержали сотрудники милиции и ОМОН.
  3. Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что планирует в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Беларуси.
  4. Сегодня о своем участии в выборах заявил первый глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
  5. Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев заявил что собирается избираться на пост президента Беларуси.
  6. Председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень.

Несколько оппозиционных организаций проводят процедуру определения единого кандидата.

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