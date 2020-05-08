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Игроки и тренеры «Витебска» возложили цветы к Вечному огню

История
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В преддверии Дня Победы игроки, тренеры и администрация ФК «Витебск» возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.

Участники мероприятия почтили память погибших воинов-освободителей минутой молчания. После этого главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал игрокам о своем дедушке Василии Михайловиче, которого война застала в Мошканах, он был участником подполья, затем сражался в составе партизанской бригады Алексея Данукалова, где и познакомился с медсестрой Верой, которая впоследствии стала его женой, пишут «Витьбичи». В 1944-м году был тяжело ранен, почти месяц находился в коме.

– Практически каждую белорусскую семью затронула Великая Отечественная война. Подвиг наших предков вечен. Нельзя забывать и предавать свою историю, – отметил Сергей Ясинский.

По словам Сергея Михайловича, бразильские легионеры, когда им рассказали о Великой Отечественной войне, были поражены, какой ценой далась Беларуси Победа – каждый четвертый житель погиб.

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