В Витебской области выявлены системные нарушения в деятельности лесхозов и Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения

Результаты контроля за работой по лесовосстановлению рассмотрены на коллегии Комитета госконтроля Витебской области. Об этом сообщили в пресс-службе КГК.

Вопросы эффективности принимаемых мер по своевременному и качественному восстановлению и выращиванию лесов рассмотрены 6 мая 2020 года на заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области с участием заместителя председателя облисполкома, территориальных органов Инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Проведенные за последние 2 года проверки лесохозяйственных учреждений Витебской области выявили системные нарушения и недоработки в деятельности лесхозов и Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Повторность нарушений и недостатков свидетельствует о том, что в лесхозах не выстроена система по их предотвращению, устранению и упреждению.

В ходе проверок установлены нарушения при вводе молодняков в категорию ценных древесных насаждений, приписки объемов выполненных работ по рубкам ухода в молодняках, а также незаконные рубки леса, порча лесопродукции. Выявлены случаи реализации коммерческим структурам лесопродукции по заниженным ценам (или без ее оплаты) и непринятие мер по взысканию задолженности за отпущенную продукцию. Установлены нарушения в оплате труда отдельных категорий работников и несвоевременность выплаты среднего заработка за время трудового отпуска, а также нарушения требований законодательства о государственной статистической отчетности, при осуществлении госзакупок товаров (работ, услуг), о бухгалтерском учете и отчетности, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, об обеспечении единства измерений.

Всего с 2018 года областным комитетом госконтроля выявлено нецелевое использование, незаконное получение и использование с нарушением бюджетного законодательства бюджетных и приравненных к ним средств в сумме 250 тыс. рублей; причинение государственному имуществу вреда на сумму 209 тыс. рублей; недостачи и излишки на сумму 19 тыс. рублей; порча 215 куб.м лесопродукции, сообщили в КГК Витебской области.

По результатам проверок взыскано в бюджет 394 тыс. рублей. Оштрафовано 3 учреждения и 33 работника, возбуждено 13 уголовных дел, к дисциплинарной ответственности привлечены 67 должностных лиц.

Витебскому ГПЛХО и лесхозам области поручено по согласованию с областным комитетом госконтроля выработать комплекс мер, направленных на устранение нарушений и причин, способствующих этим нарушениям, обеспечение действенного упреждающего контроля при проведении лесохозяйственных мероприятий.