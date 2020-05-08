﻿﻿ Павел Северинец не будет участвовать в выборах | vkurier.by

Павел Северинец не будет участвовать в выборах

Беларусь
Опубликовано

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец не будет участвовать в назначенных на 9 августа выборах президента Беларуси и поддерживать выдвигающихся коллег от оппозиционных партий и структур. Он долго думал и, наконец, нашел чем объяснить свой шаг.

«Никаких выборов нет, — констатировал политик в комментарии для БелаПАН. — В этом году накладывается еще и пандемия коронавируса. А Лукашенко практически на пике этой пандемии, когда по всей Беларуси переполненные больницы, люди умирают, собирается провести парад и, вероятно, объявить на нем о том, что идет на седьмой срок. Это просто демоническая картина. Даже просто как верующий человек я в этом участвовать не могу».

«Те, кто хотят использовать эту возможность [для встреч с людьми], пусть пытаются, но я считаю это бессмысленным. Я думаю, что даже разговаривать об этом не имеет смысла, поскольку ситуация в стране крутится вокруг пандемии и преступления, которое организовал Лукашенко», — добавил Северинец.

Он заявил, что будет работать ради того, чтобы жители Беларуси совершили акт «гражданского неповиновения» в связи с действиями властей на фоне пандемии COVID-19

«Гражданское неповиновение — вот, что должно быть. Чтобы люди не ходили на эти парады, концерты, не ходили на эти демонические спектакли вроде выборов в чумном бараке. Поэтому неучастие, экономический бойкот и подготовка к национальной забастовке, которая пройдет, когда закончится эта пандемия. После — массовые протесты, а преступников — под суд», — заявил политик.

Павел Северинец участвовал в процедуре определения единого кандидата от оппозиции (прймериз) на предстоящих президентских выборах. Помимо него в этой процедуре также участвовали претенденты от Объединенной гражданской партии, движения «За Свободу» и Партии БНФ.

Вначале Северинец лидировал по итогам голосования в Витебской области. Но позже, по итогам заседания штаба праймериз 16 марта политик объявил о том, что выходит из процедуры праймериз. Он пояснил, что выносил на рассмотрение два вопроса: прекращение голосования в регионах в связи с распространением коронавируса и необходимость реагирования на участие представителей власти и провластных организаций в голосовании за единого кандидата от оппозиции.

«Ни одно из предложений не нашло поддержки, и в таких условиях я считаю свое участие в процедуре выбора единого кандидата от оппозиции невозможным», — сказал Северинец.

Позже другие участники праймериз на фоне развития эпидемии отказались от поездок по регионам и ограничили свои активности онлайн-голосованиями. Всего в онлайн-голосованиях приняло участие 4457 человек. Победу одержал исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Заработал лечебный корпус Витебского областного госпиталя «Юрцево»

Заработал лечебный корпус Витебского областного госпиталя «Юрцево»

Основатель ПВТ Валерий Цепкало решил баллотироваться в президенты

Андрей Дмитриев заявил о намерении баллотироваться в президенты

Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Караник рассказал о ситуации с коронавирусом в Минской и Витебской областях

Прекращен сбор средств для Глубокской районной больницы

В Витебске начали дезинфекцию больниц: «Часть пациентов выписали, часть перевели в другие медучреждения»

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

Программа праздничных мероприятий в Витебске на 9 мая

Белорусы просят премьер-министра Румаса выставить свою кандидатуру на выборах против Лукашенко

беларусь Витебск Витебская область Павел Северинец
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Андрей Дмитриев заявил о намерении баллотироваться в президенты
Андрей Дмитриев заявил что собирается избираться на
0150
Белорусы просят премьер-министра Румаса выставить свою кандидатуру на выборах против Лукашенко
На сайте change.org создана петиция от имени «
0450
Топливо бензин
Бензин в Беларуси с 10 мая дешевеет на копейку
«Белнефтехим» в очередной раз меняет розничные
085
Двух фельдшеров скорой посадили на 7 суток в Гродно, они виновны во встрече с Сергеем Тихановским
В Лиде 8 мая задержали еще одного фельдшера скорой —
0213
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)