Павел Северинец не будет участвовать в выборах

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец не будет участвовать в назначенных на 9 августа выборах президента Беларуси и поддерживать выдвигающихся коллег от оппозиционных партий и структур. Он долго думал и, наконец, нашел чем объяснить свой шаг.

«Никаких выборов нет, — констатировал политик в комментарии для БелаПАН. — В этом году накладывается еще и пандемия коронавируса. А Лукашенко практически на пике этой пандемии, когда по всей Беларуси переполненные больницы, люди умирают, собирается провести парад и, вероятно, объявить на нем о том, что идет на седьмой срок. Это просто демоническая картина. Даже просто как верующий человек я в этом участвовать не могу». «Те, кто хотят использовать эту возможность [для встреч с людьми], пусть пытаются, но я считаю это бессмысленным. Я думаю, что даже разговаривать об этом не имеет смысла, поскольку ситуация в стране крутится вокруг пандемии и преступления, которое организовал Лукашенко», — добавил Северинец.

Он заявил, что будет работать ради того, чтобы жители Беларуси совершили акт «гражданского неповиновения» в связи с действиями властей на фоне пандемии COVID-19

«Гражданское неповиновение — вот, что должно быть. Чтобы люди не ходили на эти парады, концерты, не ходили на эти демонические спектакли вроде “выборов в чумном бараке”. Поэтому неучастие, экономический бойкот и подготовка к национальной забастовке, которая пройдет, когда закончится эта пандемия. После — массовые протесты, а преступников — под суд», — заявил политик.

Павел Северинец участвовал в процедуре определения единого кандидата от оппозиции (прймериз) на предстоящих президентских выборах. Помимо него в этой процедуре также участвовали претенденты от Объединенной гражданской партии, движения «За Свободу» и Партии БНФ.

Вначале Северинец лидировал по итогам голосования в Витебской области. Но позже, по итогам заседания штаба праймериз 16 марта политик объявил о том, что выходит из процедуры праймериз. Он пояснил, что выносил на рассмотрение два вопроса: прекращение голосования в регионах в связи с распространением коронавируса и необходимость реагирования на участие представителей власти и провластных организаций в голосовании за единого кандидата от оппозиции.

«Ни одно из предложений не нашло поддержки, и в таких условиях я считаю свое участие в процедуре выбора единого кандидата от оппозиции невозможным», — сказал Северинец.

Позже другие участники праймериз на фоне развития эпидемии отказались от поездок по регионам и ограничили свои активности онлайн-голосованиями. Всего в онлайн-голосованиях приняло участие 4457 человек. Победу одержал исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов.