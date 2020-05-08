Андрей Дмитриев заявил о намерении баллотироваться в президенты

Андрей Дмитриев заявил что собирается избираться на пост президента Беларуси.

— Я умею добиваться, чтобы государство слышало людей. Тысячи белорусов по всей стране шили маски, собирали щитки, помогали врачам и людям, делая что должна делать власть. Это злит и возмущает, но дает надежду. Наши люди, белорусы, умные и сострадательные. Мы умеем действовать сообща.

Сопредседатель организации Татьяна Короткевич, которая баллотировалась в президенты в 2015 году, станет главой команды Андрея Дмитриева.

О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявлял действующий глава государства Александр Лукашенко.

О планах участвовать в выборах заявил блогер и предприниматель Сергей Тихановский, которого на днях задержали сотрудники милиции и ОМОН.

Несколько оппозиционных партий проводят процедуру определения единого кандидата.

Сегодня о своем участии в выборах заявил первый глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.