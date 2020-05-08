﻿﻿ Андрей Дмитриев заявил о намерении баллотироваться в президенты | vkurier.by

Андрей Дмитриев заявил о намерении баллотироваться в президенты

Беларусь
Опубликовано

Андрей Дмитриев заявил что собирается избираться на пост президента Беларуси.

— Я умею добиваться, чтобы государство слышало людей. Тысячи белорусов по всей стране шили маски, собирали щитки, помогали врачам и людям, делая что должна делать власть. Это злит и возмущает, но дает надежду. Наши люди, белорусы, умные и сострадательные. Мы умеем действовать сообща.

Сопредседатель организации Татьяна Короткевич, которая баллотировалась в президенты в 2015 году, станет главой команды Андрея Дмитриева.

О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявлял действующий глава государства Александр Лукашенко.

О планах участвовать в выборах заявил блогер и предприниматель Сергей Тихановский, которого на днях задержали сотрудники милиции и ОМОН.

Несколько оппозиционных партий проводят процедуру определения единого кандидата.

Сегодня о своем участии в выборах заявил первый глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

 

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Заработал лечебный корпус Витебского областного госпиталя «Юрцево»

Заработал лечебный корпус Витебского областного госпиталя «Юрцево»

Основатель ПВТ Валерий Цепкало решил баллотироваться в президенты

Андрей Дмитриев заявил о намерении баллотироваться в президенты

Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов

Жители Витебщины пройдут реабилитацию в санаторных условиях

Караник рассказал о ситуации с коронавирусом в Минской и Витебской областях

Прекращен сбор средств для Глубокской районной больницы

В Витебске начали дезинфекцию больниц: «Часть пациентов выписали, часть перевели в другие медучреждения»

Запрет на лов всех видов рыбы и раков введен в Витебской области

Программа праздничных мероприятий в Витебске на 9 мая

Белорусы просят премьер-министра Румаса выставить свою кандидатуру на выборах против Лукашенко

Андрей Дмитриев политика
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Павел Северинец не будет участвовать в выборах
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская
082
Белорусы просят премьер-министра Румаса выставить свою кандидатуру на выборах против Лукашенко
На сайте change.org создана петиция от имени «
0450
Топливо бензин
Бензин в Беларуси с 10 мая дешевеет на копейку
«Белнефтехим» в очередной раз меняет розничные
085
Двух фельдшеров скорой посадили на 7 суток в Гродно, они виновны во встрече с Сергеем Тихановским
В Лиде 8 мая задержали еще одного фельдшера скорой —
0213
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)