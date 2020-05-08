Белорусы просят премьер-министра Румаса выставить свою кандидатуру на выборах против Лукашенко

На сайте change.org создана петиция от имени «граждан Республики Беларуси». В ней изложена просьба к премьер-министру Беларуси Сергею Румасу. Граждане просят его выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

«Вы имеете большой опыт государственного управления, пользуетесь заслуженным уважением как внутри Беларуси, так и на международной арене. На протяжении многих лет Вашим именем и авторитетом пользуются отдельные недобросовестные белорусские политические проходимцы в своих корыстных целях», — говорится в петиции.

Его приход авторы петиции называют «лучом надежды».

«С Вашим приходом на пост премьер-министра Беларуси в белорусском обществе появился луч надежды на обновление. Несмотря на все очевидные преграды, занимая второй по значимости в республике пост, Вы доказали свой профессионализм, порядочность и заслужили доверие людей».

В заключении петиции небезразличные граждане предлагают Румасу выставить свою кандидатуру на выборах.

«в трудный для Беларуси час просим Вас выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Республики Беларусь, которые состоятся 9 августа 2020 года», — подчеркивается в петиции.

Напомним, что о намерении баллотироваться в президенты ранее также заявлял действующий глава государства Александр Лукашенко.

О планах участвовать в выборах заявил блогер и предприниматель Сергей Тихановский, которого на днях задержали сотрудники милиции и ОМОН.

Несколько оппозиционных организаций проводят процедуру определения единого кандидата.

Сегодня о своем участии в выборах заявил первый глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.