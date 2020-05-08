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Караник рассказал о ситуации с коронавирусом в Минской и Витебской областях

Коронавирус
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8 мая глава Минздрава Беларуси Владимир Караник рассказал о ситуации с COVID-19 в Витебской и Минской областях.

Караник опять рассказал про плато. По его словам, заболеваемость уже начала снижаться.

Где-то видим рост количества заболевших, но он в рамках прогнозных показателей, – добавил руководитель ведомства.

Министр сообщил, что в Витебской области наблюдается устойчивое снижение заболеваемости уже несколько недель. В настоящее время на Витебщине проводят дезинфекцию больниц, которые ранее были перепрофилированы с целью оказания медпомощи больным коронавирусом.

Хирургический корпус Витебского областного клинического онкологического диспансера на следующей неделе вернется к профильной работе. Ранее он был перепрофелирован для лечения больных с COVID-19 и пневмониями. Также идет подготовка к профильному приему пациентов в неврологическом корпусе облбольницы.

Ситуация в Витебске позволяет выводить коечный фонд из этой работы. Считаем, что ситуация в Витебском регионе нормализуется. В остальных регионах вышли на плато, – сказал Владимир Караник.

Он подчеркнул, что в большинстве случаем болезнь протекает в легкой форме, однако у 15-20 % зараженных COVID-19 пациентов возникают осложнения в форме пневмонии.

Караник также рассказал, что пациентам с легкой формой медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, а перепрофилированный коечный фонд сейчас занят менее чем наполовину.

Мы считаем, что ситуация контролируемая, управляемая, резервы у системы здравоохранения есть, – заключил глава Минздрава.

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Караник рассказал о ситуации с коронавирусом в Минской и Витебской областях

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