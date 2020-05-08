Двух фельдшеров скорой посадили на 7 суток в Гродно, они виновны во встрече с Сергеем Тихановским

В Лиде 8 мая задержали еще одного фельдшера скорой — Олега Кравцова, который вместе с другими людьми пришел в суд поддержать задержанных ранее лидчан, участвовавших во встрече с гомельским блогером, автором канала «Страна для жизни» Сергеем Тихановским, сообщает правозащитный сайт «Гарадзенская вясна». Ранее задержали Павла Палейчика, тоже фельдшера скорой, за участие во встрече с Тихановским в Лиде. Позже стало известно, что оба медика получили по 7 суток ареста, пишет TUT.by.



В Лидской станции скорой медицинской помощи подтвердили, что задержанный Олег Кравцов является их сотрудником, правда, уточнили, что работает он на 0,25 ставки.

Павла Палейчика задержали накануне — 7 мая. Его оставили на ночь в ИВС, а сегодня осудили на 7 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Напомним, мужчина участвовал во встрече с блогером Сергеем Тихановским 22 апреля.

Позже на 7 суток осудили и Кравцова.

На станции скорой помощи о задержании сотрудников узнали «из новостей».

На данный момент, по словам заведующей станции Анны Сыманюк, «нехватки медперсонала нет», поэтому кто-то из коллег сможет заменить отсутствующего фельдшера на рабочем месте.

— Всякое в жизни бывает. Люди болеют, например, могут отсутствовать на работе по каким-то другим причинам. Пока я точно ничего не знаю [о задержании фельдшера], — рассказала Анна Сыманюк.

Также, по информации правозащитников, в Лиде 7 мая задержали еще двоих человек — Андрея Поляковича и Алексея Кравчука. Они не имеют никакого отношения к станции скорой помощи.

По информации «Радыё Свабода», в Лиде задержан еще один участник той встречи — Максим Полонский.

Напомним, днем 6 мая блогера Сергея Тихановского задержали под Могилевом, куда он направлялся на следующий день после того, как в город приехала команда его YouTube-канала.

В Минске, Гомеле, Гродно и Могилеве вечером 6 мая прошли акции в поддержку Сергея Тихановского. В Минске задержали, а потом отпустили более 10 участников акции.

Позже стало известно, что вместе с Тихановским были задержаны водители — Сергей Лазаренко и Андрей Ильюк. Потом их отпустили. Позже задержали Неронского.

Также правозащитники узнали о задержании как минимум четырех участников встречи с блогером Сергеем Тихановским в Могилеве 5 мая — тогда люди не позволили милиции задержать членов команды блогера.

В Могилеве задержан Степан Лазаренок. Мужчину задержали у него дома и доставили в отделение. Там на него составили протокол об участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Четверых членов команды «Страна для жизни» сегодня судят в Могилеве.

7 мая в Гомеле акция в поддержку Тихановского закончилась задержаниями. 8 мая в Гродно стали задерживать участников местной акции поддержки.

