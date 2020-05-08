Основатель ПВТ Валерий Цепкало решил баллотироваться в президенты

Бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах. Заявление об этом он опубликовал в своем Facebook.



В заявлении он говорит о том, что в мире произошла революция: на смену эпохе масс пришло время личной свободы человека. Но эта революция прошла мимо Беларуси.

По его мнению, сейчас в Беларуси сформировалась модель, при которой возвышение одних происходило не путем индивидуального развития и личностного роста, а за счет «опущения» и унижения других, лишения их гордости и человеческого достоинства, пишет TUT.by.

— Результаты этого мы хорошо видим. Экономика потеряла конкурентоспособность, а общество — способность к развитию, — подчеркивает Цепкало. — ВВП Беларуси за 10 лет не только не вырос, но и уменьшился. Упали доходы населения. Теперь белорусы зарабатывают меньше, чем самая бедная китайская провинция. Наша страна ходит по миру с протянутой рукой и просит выделить ей кредиты на покрытие процентов по ранее полученным кредитам.

«Беларусь как будто превратилась в другую планету, с другим притяжением», — пишет потенциальный кандидат в претенденты на пост президента.

— Население Беларуси с каждым годом уменьшается почти на 40 тысяч человек. За 25 лет страна «потеряла» 750 тысяч человек — ее население уменьшилось на численность Могилева и Витебска вместе взятых. Катастрофически падает рождаемость. В прошлом году у нас новый антирекорд — в Беларуси родилось столько же детей, сколько в 1945 году — когда после Великой войны вся страна лежала в руинах, — подчеркивает Цепкало.

Он отмечает, что молодежь уезжает за границу, а мы — оставшиеся — не решаем проблем завтрашнего дня: «Вместо этого мы заняты бессмысленными „битвами за урожай“, „модернизацией“ деревообработки и цементной отрасли, спасением камвольного комбината, целлюлозной фабрики, посещением свинарников и коровников, а также борьбой с „тунеядцами“ и „бездельниками“. На все это тратятся колоссальные силы, деньги, время и энергия».

Валерий Цепкало уверен в том, что сегодня Беларусь стоит перед историческим выбором. Либо продолжать тратить время и энергию на решение проблем вчерашнего дня. Либо и дальше расходовать деньги налогоплательщиков на дорогие спортивные мероприятия, бутафорские парады, дворцы и резиденции. Или двигаться вперед, в будущее.

Экс-глава ПВТ признается: «Скажу честно. Я мечтаю о том, чтобы у нас была другая страна».

— Страна, где люди обладают собственностью — на землю своих предков, на заводы, предприятия, фабрики. Где люди будут чувствовать себя хозяевами. Где они смогут свободно трудиться. Не из-под палки, а потому что чувствуют страну своей. Я мечтаю о том, чтобы у нас была страна, где люди открыто, свободно и без боязни могли бы выражать свое мнение. Где будет независимый парламент, выражающий мнение избирателей. Где будут независимые суды — чтобы граждане и бизнес были уверены, что дела будут рассматриваться по справедливости и закону, а не по звонку «сверху».

Страна, где из стиля политического руководства будет устранена вульгарность, бесцеремонность и грубость. Страна, в которой будет уважение к каждому гражданину Республики Беларусь, кем бы он ни был, какое бы положение ни занимал.

Страна, где не будут уничтожаться парки, скверы и детские площадки ради выгоды непонятно откуда взявшегося и чьи интересы представляющего иностранного застройщика. А напротив! Где будет создаваться лучшая по мировым стандартам инфраструктура для жизни, учебы, работы и отдыха наших людей.

Беларусь — замечательная страна! Надо лишь прожить последние месяцы провинциально-скучной эпохи, и после этого все, что мы умеем, мы сможем показать миру. Беларусь еще способна удивить мир технологиями и новыми интеллектуальными прорывами! Нас может ожидать прекрасное будущее! Я принял решение баллотироваться на пост президента Республики Беларусь, — подытоживает Цепкало.

Он уверен, что у него достаточно для этого и управленческого, и жизненного опыта, контактов в политических и деловых кругах в разных странах мира.

— История — открытая дорога. Она не фатальна. Мысль, творчество, интеллект, энергия наших людей способны преобразить нашу страну, явиться могучим средством возрождения нации, ее достоинства, чести и гордости. И тогда мы пойдем вперед! К богатству и процветанию! Не в сторону заката, а в сторону рассвета.

Кто такой Валерий Цепкало

Валерию Цепкало 55 лет. Он — первый директор Парка высоких технологий, руководил ПВТ 11 лет. В прошлом занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, в 1997—2002 годах был послом Беларуси в США, до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси.

После того как в 2017 году Валерий Цепкало был освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий», он стал международным консультантом по созданию инновационных структур. В последнее время консультировал власти Узбекистана.



О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявлял действующий глава государства Александр Лукашенко.

О планах участвовать в выборах заявил блогер и предприниматель Сергей Тихановский, которого на днях задержали сотрудники милиции и ОМОН.

Несколько оппозиционных организаций проводят процедуру определения единого кандидата.