Олег Гайдукевич поборется за пост президента?

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что планирует в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Беларуси.

Напомним, что выборы президента назначены на 9 августа.

Как сообщил Гайдукевич, его инициативная группа состоит из более чем четырех тысяч человек.

«Эти выборы крайне важны для страны и определят будущее нашей родной Беларуси. Они определят то, каким путем мы пойдем дальше. Выборы должны укрепить страну, сделать ее сильнее, объединить. Никто кроме нас самих не сделает жизнь в Беларуси лучше», — заявил наследный лидер ЛДП.

О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявлял действующий глава государства Александр Лукашенко.

О планах участвовать в выборах заявил блогер и предприниматель Сергей Тихановский, которого на днях задержали сотрудники милиции и ОМОН.

Несколько оппозиционных организаций проводят процедуру определения единого кандидата.

Сегодня о своем участии в выборах заявил первый глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.