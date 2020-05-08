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В Беларуси на 8 мая зарегистрированы 21 101 человек с COVID-19

минздрав Главное
Опубликовано

В Беларуси на 8 мая зарегистрированы 21101 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил Минздрав.

Выздоровели и выписаны 5 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Проведено 240 146 тестов на коронавирус.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Напомним, что вчера количество зараженных составляло 20168 человек.

Таким образом, суточный прирос заболевших составил 933 человека.

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