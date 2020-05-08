В бюджет Витебской области за январь-апрель 2020 г поступило 634,7 млн бел руб налоговых платежей

За январь-апрель текущего года в консолидированный бюджет Витебской области поступило 634,7 млн бел руб, в том числе в республиканский бюджет – 121 млн бел руб, в местный – 513,7 млн бел руб, сообщает пресс-центр областной инспекции МНС.

Как сообщили в налоговой инспекции, за январь-апрель 2020 года в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 181,7 млн бел руб, что составляет 28,6% в доходах бюджета, по налогу на добавленную стоимость – 143,8 млн бел руб, или 22,7% в доходах бюджета, по акцизам – 111,7 млн бел руб или 17,6%.