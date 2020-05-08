В Витебске юбилейными медалями наградили 250 ветеранов Великой Отечественной войны

Череда награждений началась в городе с первых чисел мая. Учитывая почтенный возраст ветеранов и эпидемиологическую обстановку, к вручению медалей подходили в индивидуальном порядке. Кто-то принимал награду на дому лично, другим ее передавали через родственников, для третьих организовали мини-парады и концерты во дворах.

Марии Кирилловне Совиной юбилейную медаль и памятные подарки вручили представители облисполкома и областной ветеранской организации. Она встретила войну 18-летней выпускницей педучилища. Просилась на фронт сразу, но получила отказ. Год Мария отработала в школе и ушла добровольцем: сначала рыть противотанковые траншеи, потом — в автороту. За две недели научилась ездить на грузовике, который транспортировал горючее для самолетов. Счастливые крики «Берлин взят!» она услышала в Польше, пишет sb.by.

— Служу белорусскому народу! — твердым голосом произнесла фронтовой шофер Мария Совина, получая медаль к 75-летию Победы.

Юбилейную годовщину отважная женщина намерена встретить традиционно — на главной площади города:

— 9 Мая — святой день для ветеранов. Не могу представить себе этот праздник без главного парада страны. Учитывая эпидемиологическую обстановку, прийти на площадь Победы в Витебске, возложить цветы к памятнику, помолиться за погибших и их потомков можно в любое время. Для людей военной эпохи важен День Победы: мы чтим каждого, кто сложил голову ради мирного будущего страны. Я считаю, что поколению, победившему Гитлера, не страшен никакой вирус.