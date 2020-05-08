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Программа праздничных мероприятий в Витебске на 9 мая

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Из-за эпидемии коронавируса в Витебске 9 Мая не будет парада и массовых культурных мероприятий. Но городские власти и творческие работники все же придумали, как сделать так, чтобы на День Победы и в этом году горожане почувствовали праздничную атмосферу. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Витебске планируют провести ряд мероприятий, пишет TUT.by

Содержание
  1. Площадь Победы
  2. Парк Победителей, аллея Воинской славы на площади Победы, парк в пойме Витьбы
  3. Парк Мазурино
  4. Краеведческий музей
  5. Центр культуры «Витебск»

Площадь Победы

10.00 — возложение цветов и венков к мемориальному комплексу «Три штыка».

10.30 — возложение цветов к бюсту Петра Машерова.

10.30−13.00 и 21.00−23.00 — трансляция праздничной концертной программы на больших экранах.

22.55−23.00 — акция «Споем „День Победы“ вместе».

23.00 — салют.

Парк Победителей, аллея Воинской славы на площади Победы, парк в пойме Витьбы

10.30−21.00 — работа аттракционов.

Парк Мазурино

10.00−20.00 — день семейного отдыха.

Краеведческий музей

9 и 10 мая с 10.00 до 18.00 будет открыта экспозиция «Памяти патриотов Витебщины». В подвалах нынешнего духовного училища на улице Крылова, 7 в войну размещалась тюрьма СД. В ее застенках были приговорены к расстрелу или повешению более 3 тысяч человек.

В эти выходные все желающие могут посетить экспозицию бесплатно.

Центр культуры «Витебск»

9 мая, с 12.00 — онлайн-марафон «75 спасибо!» в аккаунте Центра культуры в инстаграме.

Ведущим прямого эфира станет генеральный директор Центра культуры Глеб Лапицкий. На связь с ним выйдут представители различных творческих коллективов, учреждений культуры, школ искусств, общеобразовательных школ, предприятий и организаций всех районов Витебской области. Подробнее — здесь.

Полная программа мероприятий — на сайте горисполкома.

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Программа праздничных мероприятий в Витебске на 9 мая

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