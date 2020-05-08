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«Бессмертный полк» по Минску не пройдет, получен отказ в проведении акции

Беларусь
Опубликовано

Минский городской исполнительный комитет официально отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в ее проведении. Столичные власти в качестве причины отказа указали на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Письмо с ответом Мингорисполкома было опубликовано в социальной сети Facebook одним из организаторов акции «Бессмертный полк».

В Мингорисполкоме также отметили, что акция «Бессмертный полк» в этом году в России проводится в онлайн-формате.

В письме сообщается об ответственности за организацию и проведение несанкционированных массовых мероприятий.

Руководство Беларуси не поддерживает проведение «Бессмертного полка». Так, по словам Александра Лукашенко, такая акция не нужна, потому что в стране есть аналогичная инициатива — «Беларусь помнит».

Напомним, что акция «Бессмертный полк» была также отменена в Витебске.

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